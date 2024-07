E’ estate, “RipartiAMO dalLA NATURA” è stato il nome e il senso del Campus estivo 2024, attivo dal 10 giugno all’8 luglio, promosso, anche quest’anno, dall’AIAS di Castelvetrano e che il team degli operatori vuole condividere.. È stata un’esperienza unica e indimenticabile, che ha visto la partecipazione di tanti bambini, disabili e non, in un ambiente di totale inclusione e armonia.

Ogni bambino, indipendentemente dalle sue abilità, ha potuto sentirsi accolto e valorizzato. La natura è stata la protagonista principale delle attività, insieme, in particolare,, ai cavalli. Grazie a questi splendidi animali i bambini hanno potuto vivere momenti di grande divertimento, permettendo di confrontarsi sia con le loro risorse, sia con il gruppo che al contempo è stato un promotore di energie.

Un calendario fittissimo di proposte per offrire ai bambini la possibilità di vivere momenti di impegno e di svago quando le scuole sono chiuse e le abituali attività sono sospese. Molte attività sono state dedicate al riciclo e alla creazione di lavoretti con materiali poveri, facendo scoprire ai piccoli partecipanti l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Un momento molto speciale è stato quando abbiamo iniziato il nostro percorso piantando una piantina. Ogni bambino ha potuto prendersene cura, vedendola crescere giorno dopo giorno, proprio come loro crescono e imparano a ogni appuntamento.

Il campus è terminato e gli operatori sentono di dover ringraziare di cuore tutti i genitori per la costante fiducia che hanno dato affidando loro i propri figli. Senza il loro supporto e la loro partecipazione tutto questo non sarebbe stato possibile. La fiducia dei genitori è per gli operatori il più grande incentivo a fare sempre meglio e a offrire esperienze sempre più arricchenti.

Ma non finisce qui! Gli operatori stanno già lavorando per il prossimo anno, con tante nuove idee e attività per rendere il campus ancora più speciale, ++impazienti di ripartire per nuove scoperte.

Il Team degli operatori AIAS di Castelvetrano

AUTORE. Redazione