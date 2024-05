Non sono passati inosservati al Cibus di Parma i prodotti della Sicilformaggi di Santa Ninfa. Durante un servizio del TG1 l’inviata RAI, Anna Scafuri, ha raccolto le parole del responsabile commerciale, Tommaso Palmeni che ha presentato le ultime novità dell’azienda che produce formaggi di qualità dal 1995. In questi giorni, tra gli stand della manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare “Made in Italy” i prodotti Sicilformaggi hanno conquistato i palati del pubblico. Grande apprezzamento per le specialità realizzate “affogando” le forme di formaggio in vini aromatizzati. Una vera è propria magia per il palato che nasce dall’incontro tra formaggio e prodotti tipici siciliani come il cioccolato di Modica, le pere di Ribera o il pistacchio di Bronte. L’azienda ha da poco lanciato la nuova versione della Bottega online, una piattaforma ecommerce dove è possibile acquistare Formaggi Freschi, stagionati e le Specialità. bottega.sicilformaggi.it

Sicilformaggi grazie alla visione dei fratelli Tommaso e Matteo Palmeri si pone oggi nel mercato come punto di riferimento nella produzione casearia. Storia di qualità, varietà, attenzione e passione che ha permesso di lanciare sul mercato decine di referenze: dai freschi agli stagionati, dai formaggi D.O.P. alle specialità. Una produzione che soddisfa oggi ogni esigenza, pezzatura e gusto, attraverso i sapori più genuini della nostra Isola, riconoscibile ad ogni assaggio.

AUTORE. Redazione