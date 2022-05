ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), alcuni studenti delle classi quinte dell’Istituto Superiore G.B. Ferrigno- V. Accardi di Castelvetrano hanno partecipato all’iniziativa “Processo Simulato”, tenutasi presso il Tribunale di Marsala. L’esperienza è stata possibile grazie alla disponibilità della dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale e del dott. Fabrizio Guercio, giudice penale. Tutor interno è stato il prof. Giovanni Messina; gli studenti coinvolti Ilenia Catalano, Pietro Puccio (5^ A SIA), Micheal Abate, Riccardo della Bontà (5^ B SIA), Samantha Casanovi (5^C AFM), Kamila Rybak (5^E Turismo). “Sperimentare le dinamiche di un processo penale -afferma la Dott.ssa Caterina Buffa, Dirigente del Ferrigno/Accardi – ha consentito ai ragazzi di realizzare un importante percorso di crescita e formazione verso una legalità adeguatamente compresa e vissuta”. Notevole la risonanza dell’esperienza tra i ragazzi interessati che, il 23 maggio scorso, presso il Tribunale di Marsala – alla presenza di giudici e istituzioni e dell’attore Roberto Lipari- hanno espresso le loro considerazioni sul percorso compiuto. Hanno sottolineato di essersi misurati con esperienza complessa e fortemente costruttiva ed espresso la necessità di fare dell’iniziativa “Processo Simulato” una pratica didattica costante. Occorrono infatti regolari strumenti per una piena riforma del pensiero, per “normalizzare” l’atteggiamento di opposizione alla mafia e all’illegalità e mettere a frutto con i fatti e la vita quotidiana l’insegnamento delle numerose vittime cui dedichiamo manifestazioni ed eventi.

AUTORE. Redazione