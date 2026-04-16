Una giovane 23enne originaria di Santa Ninfa, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nella casa a Roma dove viveva da studentessa universitaria. Nella giornata di venerdì 17 aprile la giovane avrebbe dovuto discutere la tesi presso l’Università Luiss “Guido Carli” al termine del suo corso di studi. Le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti. La giovane era molto conosciuta anche a Campobello di Mazara, paese d’origine del papà Angelo. Proprio a Castelvetrano la giovane aveva compiuto il suo corso di studi presso il Liceo delle Scienze umane. Poi il percorso di studi all’Università di Roma.