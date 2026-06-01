Sofia Barillà, palermitana in Erasmus a Caldas da Rainha, è morta improvvisamente ieri sera nel suo appartamento in affitto con altri coinquilini in Portogallo, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore improvviso mentre era al telefono con la zia. La ragazza 20 anni appena compiuti, studentessa universitaria stava terminando i sei mesi di Erasmus.

Una tragedia che ha scosso la comunità palermitana e non solo, una vita spezzata nel momento più bello dei suoi anni, una ragazza che amava lo sport e la moda e che purtroppo il destino ha stravolto ogni piano. Una giovane donna solare, piena di vita, descritta da chi la conosceva come «una bellezza disarmante, un animo profondo e sensibile». I genitori, partiti all’alba dalla Sicilia, sono arrivati oggi in Portogallo. L’ambasciata italiana e il consolato seguono il caso e hanno prestato assistenza alla famiglia. Resta un giallo la morte della giovane che aveva frequentato il liceo Garibaldi a Palermo e successivamente si era iscritta al Politecnico di Milano al corso di laurea in “Design degli Interni”. Nel tempo libero lavorava come modella.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla morte della ragazza. Per capire cosa abbia determinato il decesso di Sofia potrebbe essere necessaria l’autopsia che dovrebbe essere disposta dalle autorità giudiziarie portoghesi.