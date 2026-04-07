Prestigiosa struttura 4 stelle situata nel cuore di Marinella di Selinunte, è alla ricerca di un Barman/Barlady di talento da inserire nel proprio staff per la stagione 2026. Seguono i dettagli dell’offerta di lavoro:

Profilo Ricercato: Cerchiamo una figura dinamica con una forte propensione all’ospitalità.

Requisiti principali: Esperienza pregressa consolidata in cocktail bar di alto livello o hotel 4/5 stelle. Padronanza della lingua inglese (la conoscenza di una seconda lingua straniera sarà considerata un plus). Conoscenza delle norme HACCP e cura rigorosa della postazione di lavoro. Flessibilità oraria e attitudine al lavoro di squadra.

Cosa Offriamo: Inserimento in un ambiente di lavoro stimolante, professionale ed elegante. Possibilità di crescita all’interno di una realtà in forte espansione. Collaborazione diretta con un team giovane e motivato.

Come Candidarsi: invia il tuo Curriculum Vitae aggiornato (completo di foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali) all’indirizzo: info@selinunteboutiquehotel.it (Indicando nell’oggetto: Candidatura Barman) La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (L.903/77). Saranno contattati solo i profili ritenuti idonei per un colloquio conoscitivo