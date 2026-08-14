Prestigiosa struttura alberghiera 4 stelle con sede a Mazara del Vallo seleziona personale da inserire nel proprio organico nei seguenti settori: Ricevimento; Sala / Ristorante; Cucina; Lavapiatti; Piani/Housekeeping; Bar; Centro Benessere.

Si ricercano persone serie, affidabili e motivate. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore alberghiero e della ristorazione. Si offre regolare assunzione con contratto di lavoro ed inquadramento commisurato al ruolo e all’esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando la posizione per la quale intendono candidarsi.