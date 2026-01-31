I carabinieri della Stazione di Marinella hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti uno straniero di 39 anni sorpreso in possesso di crack, hashish e cocaina. I militari dell’Arma, in servizio perlustrativo per le vie della frazione di Triscina, hanno notato il soggetto a bordo di un’autovettura che alla loro vista cambiava direzione aumentando la velocità. Così i militari dell’Arma hanno deciso di fermarlo e, giunti a poca distanza dall’auto, si sono accorti che il soggetto ha buttato via dal finestrino un involucro bianco. Recuperato l’involucro i carabinieri hanno fermato il giovane che risultava sprovvisto di patente e l’auto era non coperta di assicurazione. Nell’involucro c’erano 21 gr. di crack, 10 di hashish e una dose di cocaina oltre a 5 telefoni cellulari e circa 350 euro in banconote. L’uomo, dopo la convalida, è stato trasferito in carcere.