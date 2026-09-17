Se, alle prime notizie trapelate dal Consiglio dei Ministri di ieri, si era pensato all’abolizione totale del bollo auto, entrando nello specifico del provvedimento le cose stanno diversamente. Si tratta, infatti, di una misura straordinaria che prevede l’abolizione temporanea del bollo auto per il 2027. La cancellazione del bollo per l’anno 2027 non sarà universale, ma è legata a specifici limiti di potenza. Quali sono? Automobili: l’esenzione totale si applica solo ai veicoli con una potenza massima fino a 80 kW (pari a circa 108,7 CV). La misura coprirà circa il 70% delle auto in circolazione, includendo utilitarie, citycar, compatte e piccoli SUV urbani. Per i motocicli, invece, l’esenzione è totale e riguarda tutti i motocicli, senza alcuna limitazione sulla potenza o sulla cilindrata. La sospensione, dunque, è di un anno e scadrà ufficialmente il 31 dicembre 2027. Restano totalmente escluse dal taglio le auto con potenza superiore a 80 kW (medie-grandi cilindrate, auto sportive o di lusso), per le quali il bollo continuerà a essere pagato regolarmente secondo le tradizionali tariffe regionali basate su classe ambientale e kW.