Nello scorso mese di ottobre i carabinieri delle Compagnie di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, hanno eseguito sette misure cautelari per reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori, nonché tratto in arresto in flagranza un 19enne per violazione del divieto di avvicinamento ai propri genitori, quali persone offese. In particolare i provvedimenti irrogati hanno riguardato sei uomini ed una donna colpiti dalle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito di altrettanti episodi di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di coniugi, conviventi o familiari. Inoltre i militari della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 19enne del luogo per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai propri genitori, persone offese, emesso nei suoi confronti nello scorso mese di luglio. Il 19enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

AUTORE. Redazione