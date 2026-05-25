L’Agenzia Generale di Sciacca di Generali Italia seleziona nuove risorse professionali, con mansioni commerciali. Siamo alla ricerca di persone ambiziose, animate da passione e voglia di crescere, anche non esperte del settore assicurativo, ma con spiccata voglia di imparare. Proprio per questo offriamo un percorso formativo con i costi interamente a nostro carico – comprese le spese di iscrizione al Registro Unico Intermediari – e l’inserimento in una struttura organizzativa con affiancamento di tutor esperti e qualificati.

Responsabilità e doveri richiesti: Ruolo commerciale, nella prima fase per contatti con clientela prospect e successivamente gestione portafoglio clienti. Importante sviluppo di carriera, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di Generali Italia come “Produttore Inquadrato” o in alternativa “intermediario di assicurazione professionista”.

Titoli di studio, qualifiche e capacità richieste: Diploma di scuola media superiore e/o Laurea in ambito economico, giuridico, socio-politico o in materie umanistiche. Attitudine al lavoro di squadra, empatia, leadership e problem solving.

Oltre a città di Sciacca, l’agenzia di Michele Cudia opera nei seguenti comuni: Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Castelvetrano, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Ribera, Salemi, Sambuca Di Sicilia, Santa Margherita Di Belice, Santa Ninfa, Villafranca Sicula. Gli interessati possono inviare la propria candidatura compilando il seguente form cudiaassicurazioni.it/lavora-con-noi

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

Generali Italia offre una cultura aziendale solida, inclusiva e aperta all’innovazione che basa le sue radici su un modello di lavoro flessibile, numerose opportunità di formazione, piani di sviluppo su misura ed un welfare che abbraccia tutti i bisogni delle diverse fasi della vita.