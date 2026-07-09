Prosegue l’iter del progetto relativo al primo stralcio funzionale “Marsala Sud–Mazara del Vallo” della variante alla Ss. 115, nel tratto Trapani–Mazara del Vallo, opera inserita tra le infrastrutture commissariate ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019. Dall’11 marzo 2026 il Commissario straordinario è l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. L’intervento prevede la realizzazione di circa 16,5 chilometri di nuova strada di categoria C1 tra l’innesto sulla Ss. 188, in prossimità dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, e il collegamento alla Ss. 115 in corrispondenza del nuovo asse di penetrazione al porto di Mazara del Vallo, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, sicurezza e fluidità della circolazione nel territorio. Al Libero Consorzio della provincia di Trapani si è tenuto un incontro tra Nicola Montesano, responsabile della struttura territoriale Sicilia, Nicola Russo, responsabile area gestione rete Palermo e il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci.

Il progetto definitivo è stato completato ed è attualmente in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero dell’Ambiente, avviata nell’aprile 2022. A seguito della richiesta di integrazioni documentali del gennaio 2026, Anas ha trasmesso la documentazione richiesta nel marzo scorso. Una volta conclusa positivamente la VIA, sarà avviata la conferenza di servizi decisoria, propedeutica all’approvazione del progetto definitivo. L’investimento complessivo ammonta a 199 milioni di euro. L’opera è inserita nel Contratto di Programma ANAS–MIT 2021-2025 (Area inseribilità) e nell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato della Regione Siciliana.