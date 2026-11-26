Non si placano le polemiche dopo il grave episodio verificatosi a Marsala durante la partita di Terza Categoria tra Galactic Paolini e Athletic Partanna 2026, sospesa dopo che un calciatore della formazione marsalese avrebbe minacciato gli avversari con un coltello.

A suscitare la reazione della società partannese sono le decisioni della giustizia sportiva, che, secondo quanto comunicato dall’Athletic Partanna, ha disposto la vittoria per 3-0 a tavolino in favore della formazione belicina, un’ammenda di 600 euro per il Galactic Paolini, la squalifica fino al 31 dicembre 2026 per l’allenatore del Partanna e cinque anni di squalifica per il calciatore Moadh Hazzaz.

Attraverso una nota dai toni durissimi, la dirigenza dell’Athletic Partanna ha espresso la propria indignazione, contestando sia il provvedimento nei confronti del proprio allenatore sia la durata della squalifica inflitta al calciatore avversario, ritenuta insufficiente rispetto alla gravità dell’accaduto. «Un gesto simile deve portare alla radiazione sportiva», ha dichiarato il vicepresidente della società partannese.

La dirigenza ha inoltre manifestato la volontà di procedere con denunce e ricorsi presso le autorità competenti, esprimendo forte disappunto per decisioni giudicate eccessivamente indulgenti. Al centro della protesta vi è soprattutto la possibilità che il calciatore possa tornare a praticare l’attività agonistica una volta scontata la squalifica. La società chiede dunque provvedimenti più severi, sollevando una questione che va oltre il risultato della singola partita e riguarda la sicurezza degli atleti e il contrasto agli episodi di violenza sui campi di calcio.