“Ci sposiamo domani e abbiamo rinunciato alle classiche bomboniere, destinando quella somma all’acquisto di un defibrillatore da donare al Comune di Marsala”. E’ stata questa la scelta di due giovani siciliani, Flavia Marino, di Mazara del Vallo, e Girolamo Giacalone, di Marsala, che, stamattina, hanno consegnato al sindaco Massimo Grillo un defibrillatore da destinare allo stadio municipale “Antonino Lombardo Angotta”. I due futuri sposi lavorano entrambi nel settore sanitario a Milano.

Lei è farmacista, lui infermiere in ospedale. “Curare il prossimo è il loro mestiere” sottolinea una nota del Comune di Marsala. Alla consegna del defibrillatore sono stati presenti i presidenti del Marsala Calcio 1912, Angelo Casa, e della Virtus Marsala Calcio femminile, Mario Ambrogi. “Un gesto davvero eccezionale ed encomiabile, quello di Flavia e Girolamo” hanno dichiarato il sindaco Massimo Grillo e l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, che ai due futuri sposi hanno detto: “Potete essere orgogliosi di questo vostro dono, come lo siamo noi e l’intera comunità marsalese per due giovani sensibili e generosi. fonte. ANSA

AUTORE. Redazione