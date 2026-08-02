Una splendida serata di musica, emozioni e condivisione ha animato ieri sera Piazza Favoroso a Tre Fontane, dove si è tenuto il concerto del Coro dell’UCIIM, organizzato dalla sezione di Castelvetrano nell’ambito del progetto “Il coro per educare ed integrare”. L’iniziativa, promossa dall’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso formativo che ha visto protagonisti coristi e formatori uniti dalla convinzione che la musica costituisca un efficace strumento di crescita umana, inclusione sociale e valorizzazione delle relazioni.

Ad accompagnare il coro è stata l’Orchestra Selinon, mentre la direzione musicale è stata affidata al maestro Michele Lentini e al maestro Michelangelo Mangiaracina, che hanno guidato con competenza ed entusiasmo l’ensemble. Fondamentale anche il contributo dei formatori Enza Irene Pollari, Nino Lentini e dello stesso Michele Lentini, che hanno seguito i partecipanti durante tutto il percorso corale.

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha accolto con calorosi applausi le esibizioni, apprezzando la qualità musicale e il forte messaggio educativo trasmesso dal progetto. La serata è stata presentata con grande naturalezza e sicurezza dal giovane Francesco Caronia che ha saputo condurre l’evento con disinvoltura, eleganza e professionalità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla presidente della sezione UCIIM di Castelvetrano, Anna Maria Agate, per l’impegno, la passione e la dedizione con cui ha promosso e sostenuto il progetto, ai formatori, a tutti i coristi che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa,alla giovanissima Giada Augello, al tenore Alessandro Rizzo e a tutti i musicisti.

Un plauso va inoltre al Comune di Campobello di Mazara nella persona del neo sindaco Mangiaracina e alla sez. UCIIM ospitante che hanno sostenuto l’evento, offrendo alla comunità una manifestazione capace di coniugare cultura, formazione e socialità.

La serata ha confermato come la musica possa essere un autentico linguaggio universale, capace di educare, integrare e creare comunità, lasciando nel cuore dei presenti un messaggio di speranza, partecipazione e bellezza condivisa. “La musica come la facciamo noi non la fa nessuno!”