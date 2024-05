Dal 10 al 12 maggio una “marea” di volontari e volontarie invaderà le nostre spiagge equipaggiati di pinze raccogli-rifiuti e guanti, per partecipare in tutta Italia alle decine di iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024, la storica campagna organizzata da Legambiente e dai suoi circoli che da 34 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili.

“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan scelto per l’edizione 2024, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. L’invito è anche quello di postare sui social foto di rifiuti particolari o strani rinvenuti sulle spiagge, segnalando il luogo del ritrovamento, utilizzando le stories di Instagram, oltre al tag al profilo Legambiente e l’hashtag #SpiaggeFondaliPuliti. Obiettivo della tre giorni è anche quello di sensibilizzare le persone sul problema del marine litter e sul corretto smaltimento dei rifiuti. In Sicilia le iniziative sono inserite all’interno della Campagna Sicilia Munnizza Free, il progetto di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti.

Il 17 maggio appuntamento appuntamento in piazza Tre Fontane con il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, alle ore 9:30 per registrare e suddividere in squadre i volontari e volontarie, muniti di guanti e sacchi per la raccolta differenziata. Ad ogni squadra verrà assegnato un tratto di litorale da ripulire. I rifiuti, infine verranno raggruppati in un’area stabilita con i referenti del municipio di Campobello di Mazara.

AUTORE. Comunicato Stampa