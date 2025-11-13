Semplici, veloci e con standard elevatissimi in termini di igiene: sono questi i motivi per cui le lavanderie automatiche Speed Queen stanno conquistando sempre più clienti in tutta Italia. Dopo il successo delle aperture nei principali comuni della Sicilia occidentale, il marchio leader mondiale arriva ora anche a Castelvetrano con un nuovo punto in viale Roma 63, che sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00 a partire da domani, venerdì 14 novembre.

Fondata nel 1908 negli Stati Uniti, Speed Queen è oggi sinonimo di efficienza e innovazione nel settore del bucato self service. La nuova sede di Castelvetrano rispetta tutti i requisiti e gli standard richiesti dalla casa madre, offrendo lavatrici e asciugatrici di ultima generazione per carichi da 8 a 20 chilogrammi.

Come in ogni sede del marchio l’attenzione alla pulizia e all’igiene è massima: al termine della giornata, gli ambienti vengono sanificati con cura per garantire un servizio sempre impeccabile.

Il segreto del successo di Speed Queen si basa su quattro elementi chiave:

Sicurezza – i macchinari professionali riducono oltre il 90% della carica batterica e prevedono un ciclo di igienizzazione automatica al termine di ogni lavaggio.

Semplicità – lavatrici e asciugatrici intuitive, con programmi personalizzati e un sistema di pagamento automatico facile da usare.

Velocità – in appena un’ora è possibile lavare e asciugare la propria biancheria, scegliendo tra diversi programmi e temperature.

Convenienza – tariffe differenziate in base al tipo di lavaggio e asciugatura, con un risparmio significativo rispetto ai costi di una lavanderia tradizionale.

Presso la nuova Speed Queen di Castelvetrano, inoltre, sarà presente anche una Pet Zone dedicata al lavaggio e all’asciugatura di cucce, copertine e indumenti per animali domestici.

Una soluzione moderna e accessibile, pensata per chi desidera un bucato impeccabile in poco tempo e con la massima comodità.

Speed Queen Castelvetrano

Viale Roma, 63

Info 3711763211