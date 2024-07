Donald Trump è stato colpito a un orecchio durante un comizio elettorale in Pennsylvania. Circa una decina i colpi uditi. Uno spettatore è morto e altri due sono feriti. L’attentatore è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica e secondo alcuni giornalisti il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco.

Richard Goldinger, procuratore della Contea di Butler, dove è successo il fatto, ha detto invece che l’attentatore si trovava sul tetto di un edificio adiacente, fuori dall’area dell’evento. “Era necessario un fucile per compiere l’attentato perché era a diverse centinaia di metri di distanza”, ha detto il procuratore. Si tratterebbe di un uomo di 20 anni della Pennsylvania, secondo il Washington Post, che cita una fonte a conoscenza delle indagini. Il New York Post, citando proprie “fonti” sostiene che sarebbe stato identificato come Thomas Matthew Crooks.

“Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump”, ha detto Kevin Rojek, agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi, dopo che l’agenzia federala ha assunto la guida dell’inchiesta sull’attentato. L’Fbi ha riferito di aver “identificato provvisoriamente” chi ha sparato sul comizio del tycoon, ma non ne ha diffuso l’identità.

AUTORE. Redazione