Un uomo arrestato, un altro denunciato, oltre 2 kg di droghe e 6.000 euro in contanti sequestrati. È il bilancio di un’attività investigativa della Guardia di Finanza di Marsala, coordinata dalla Procura della Repubblica. Appostamenti e pedinamenti hanno consentito di osservare, a qualunque ora del giorno e della notte, numerosi consumatori che si recavano presso un terreno al fine di acquistare sostanza stupefacente di diverse tipologie: crack, marijuana, hashish e cocaina. La successiva attività di riscontro ha permesso di identificare sia i due spacciatori sia gli assuntori, e di individuare sul terreno una roulotte adibita a vero e proprio “supermarket di sostanze stupefacenti”, con un impianto di videosorveglianza in grado di poter monitorare le immediate adiacenze del fondo e segnalare la presenza di eventuali pattuglie delle Forze di polizia. La perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare più di 70 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e circa 45 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”. La sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per la vendita. I finanzieri hanno anche sequestrato una pistola e circa 6.000 euro in contanti.