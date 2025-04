I carabinieri di Campobello di Mazara hanno arrestato un 49enne del luogo perché sorpreso a detenere e spacciare crack e hashish benché fosse in regime di arresti domiciliari. Durante i quotidiani controlli volti a verificare la sua presenza in casa i carabinieri hanno notato il via vai di persone dall’appartamento, nonostante l’uomo, agli arresti domiciliari, non potesse incontrare nessuno e nemmeno usare il telefono cellulare o social network. Insospettiti dal suo atteggiamento è stata eseguita una accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 10 grammi di crack e 25 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, due cellulari e circa 3500 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo, dopo l’udienza di convalida, è stato tradotto al carcere di Trapani.

AUTORE. Redazione