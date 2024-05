Assolta perché il fatto non sussiste. È questa la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala (giudice monocratico Giuseppina Montericcio) nei confronti della consigliera comunale di Castelvetrano Rosy Milazzo che era finita sotto processo perché accusata di falso. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza e la Procura di Marsala la Milazzo avrebbe prodotto false dichiarazioni in ordine alla incompatibilità a consigliere. Quindi, la Milazzo e altri tre consiglieri – Gaetano Caldarera, Giuseppa Coppola e Maurizio Bonasoro – avrebbero dichiarato di non essere incompatibili ma, invece, secondo l’accusa avevano debiti erariali col Comune. La consigliera Milazzo è stata difesa dall’avvocato Massimo Mattozzi. Gli altri tre consiglieri hanno scelto, invece, l’iter della messa alla prova.

AUTORE. Redazione