Una collaborazione volta a potenziare ed ampliare il sostegno alle imprese e ai professionisti in tutto il territorio provinciale.

Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato fra C.I.F.A. Trapani e la società “Sicilean”. L’accordo, firmato dai rispettivi rappresentanti, il dott. Gaspare Ingargiola e il dott. Giampaolo Tumminello, prevede iniziative congiunte per fornire la migliore operatività dei percorsi di aiuto e sostegno alle aziende aderenti alla Confederazione CIFA nel trapanese.

Le parti collaboreranno al fine di attivare servizi di politica sindacale e supporto al sistema produttivo attraverso: analisi di mercato ed analisi economico-finanziaria, raccolta di informazioni in merito al target di potenziali utenti e consumatori, analisi per il miglioramento del “branding” aziendale. “A nome del nostro Presidente nazionale Andrea Cafà – sottolinea il presidente di CIFA Trapani Gaspare Ingargiola- ringrazio il dott. Giampaolo Tumminello per aver messo a disposizione le proprie competenze per la crescita e lo sviluppo del tessuto socio-produttivo del nostro territorio. La Confederazione, attraverso gli strumenti del fondo FonarCom – conclude Ingargiola- è da sempre vicina ai professionisti e alle imprese nel campo della digitalizzazione, oggi ancor più con le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale”.

AUTORE. Comunicato Stampa