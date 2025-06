L’Amministrazione comunale di Castelvetrano rende noto che, con Ordinanza Sindacale n. 41 del 19/06/2025, è stata disposta la sospensione dei lavori edili in corso nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte durante la stagione estiva, con l’obbligo di sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali da costruzione e attrezzature di cantiere.

Il provvedimento, emanato dal Sindaco avv. Giovanni Lentini, mira a garantire decoro urbano, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici, in un contesto – come quello di Marinella e Triscina – a forte vocazione turistica, dove si registra nei mesi estivi un elevato afflusso di visitatori e villeggianti.

L’ordinanza si fonda su precise normative urbanistiche e regolamentari, nonché sulla necessità di assicurare la vivibilità di aree di particolare pregio storico e paesaggistico, come la borgata di Marinella, situata in prossimità del Parco Archeologico di Selinunte e ricadente in Zona Territoriale Omogenea A3, soggetta a specifici vincoli di tutela.

Le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:

• Dal 23 giugno al 7 settembre 2025: sospensione dei lavori edili e obbligo di sgombero delle aree pubbliche nelle zone ricadenti in Zona A3 (centri storici e nuclei antichi).

• Dal 30 giugno al 7 settembre 2025: sospensione estesa al resto del territorio delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte.

• Fanno eccezione solo gli interventi urgenti e improcrastinabili o le opere pubbliche, previa motivata richiesta di deroga.

• È fatto obbligo del ripristino immediato delle aree interessate dagli interventi, al fine di garantire l’agibilità degli spazi pubblici.

Con questa ordinanza – in linea con il Regolamento Edilizio Comunale e con le prerogative assegnate al Sindaco in materia di igiene, sicurezza e vivibilità urbana – l’Amministrazione intende tutelare residenti, turisti e operatori economici, favorendo una stagione estiva ordinata, decorosa e accogliente.

L’ordinanza è consultabile in forma integrale sull’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano.

