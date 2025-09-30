I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato, per il reato di tentato furto, due soggetti stranieri di 56 e 52 anni sorpresi all’interno di una serra di fragole in procinto di rubare le piante. I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo hanno notato i due soggetti della serra e l’immediato sopralluogo permetteva di rilevare l’avvenuta estirpazione di circa 7000 piantine di fragole, di un importo stimato di 2800 euro circa, pronte per essere trafugate. Recuperata la refurtiva e restituita all’avente diritto i due soggetti sono stati tratti in arresto e l’arresto convalidato dall’A.G.