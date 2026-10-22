Dall’Università Kore al congresso nazionale della Società Italiana di medicina fisica e riabilitativa a Torino. Sofia Miccichè, originaria di Campobello di Mazara e laureata in Medicina e chirurgia all’Università Kore di Enna, ha portato all’attenzione della comunità scientifica nazionale uno studio oggetto della tesi di laurea dedicato alle problematiche muscolo-scheletriche nelle pazienti con carcinoma mammario, sviluppata presso l’ospedale “Umberto I” dell’Asp Enna. La Miccichè è stata una delle prime 50 laureate in Medicina e Chirurgia dell’Università Kore di Enna. Il lavoro dal titolo “Valutazione multidimensionale della tossicità muscolo-scheletrica da inibitori dell’aromatasi in pazienti con carcinoma mammario HR+”, affronta un tema di particolare rilevanza clinica: le problematiche muscolari e articolari che possono manifestarsi nelle donne affette da tumore al seno durante il trattamento con inibitori dell’aromatasi, farmaci impiegati nella terapia ormonale di alcune forme di carcinoma mammario.

La ricerca si inserisce nell’ambito della Medicina fisica e riabilitativa, ponendo l’attenzione sull’importanza di una valutazione multidimensionale delle conseguenze muscolo-scheletriche associate a queste terapie, anche in relazione alla qualità di vita delle pazienti. Il progetto è stato sviluppato grazie al contributo di un gruppo di lavoro composto da docenti, professionisti e medici specializzandi della Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa dell’Università Kore di Enna, sotto la guida scientifica del professor Francesco Pregreffi, che ne ha accompagnato il percorso dalla fase accademica fino alla presentazione in ambito congressuale nazionale, il lavoro inoltre è beneficiato del patrocinio di Fondazione Onda e della collaborazione dell’Ordine dei Medici di Enna e dell’Associazione Italiana Donne Medico.

A novembre Sofia Miccichè inizierà la Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa presso l’Università Kore di Enna, proseguendo la propria formazione all’ospedale Umberto I, la stessa struttura nella quale ha sviluppato il lavoro di tesi.