I funerali di Sofia Barillá saranno celebrati lunedì 8 giugno alle ore 16:00 a Palermo presso la chiesa Santa Teresa della Kalsa. Lo rende noto la famiglia della studentessa che ha perso la vita mentre si trovava in Portogallo per un periodo di Erasmus. La salma della giovane stroncata da un malore lo scorso 31 maggio, domani potrà partire per la Sicilia. La famiglia da giorni prova a rientrare assieme al feretro, ostacolata da pratiche burocratiche e da incertezze sulle coperture assicurative riconosciute agli studenti in trasferta con il programma Erasmus. Sofia era iscritta al Politecnico di Milano dove studiava design.

A Castelvetrano, città alla quale Sofia era profondamente legata, sono tanti i parenti (la madre è originaria di Castelvetrano) e gli amici che da giorni attendono la possibilità di rivolgerle un ultimo saluto. La tragica scomparsa della giovane ha suscitato profonda commozione non solo tra i familiari, ma anche amici e conoscenti che hanno condiviso con lei momenti importanti della loro crescita. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sui social, testimonianza dell’affetto che circondava Sofia.