La Guardia costiera di Mazara del Vallo ha tratto in salvo 11 migranti nord-africani che si trovavano a bordo di un’imbarcazione alla deriva priva di motore, a 10 miglia circa dalla costa trapanese. La segnalazione è giunta alla sala operativa del 12° centro secondario di soccorso marittimo di Palermo. In prima battuta è stato chiesto a una nave mercantile battente bandiera portoghese che transitava in zona di dirigere sul punto della segnalazione. Da Mazara, invece, è partita la motovedetta CP849. I migranti sono stati soccorsi e, una volta giunti in banchina a Mazara del Vallo, sono stati trasferiti presso il centro d’accoglienza a Trapani.

AUTORE. Redazione