Tre sconfitte nelle prime tre giornate, ma la “Sema Volley Gibellina” non molla e guarda avanti. È stato un avvio impegnativo quello che ha visto in campo la squadra che quest’anno gioca in serie B, girone H. Se il bilancio delle partite ha dato il risultato di tre sconfitte, il gruppo, però, sta dando segnali di crescita nell’atteggiamento, nell’intesa e nella qualità del gioco. Con un organico completamente rinnovato, la costruzione degli equilibri rappresenta uno dei passaggi centrali di questa fase. La “Smea Volley Gibellina” ha mostrato una maggiore coesione, riuscendo a lottare punto su punto anche contro formazioni di esperienza e caratura. La sfida, adesso, è dare continuità a questi progressi e trasformarli in risultati. A sostenere la squadra nelle partite casalinghe al palazzetto “Maurizio Cavarretta” di Salemi c’è sempre il pubblico delle grandi occasioni e la Brigata Gibellina che segue la formazione in ogni partita. Prossima partita casalinga il 15 novembre al “Maurizio Cavarretta” di Salemi.