“La poesia della terra” è stato il tema dell’incontro tra i soci della Condotta Slow Food di Castelvetrano e dell’agro selinuntino, che si è tenuto a Castelvetrano, con la partecipazione dell’ArcheoClub “Emi Selinos” di Castelvetrano. Nello spazio che l’archicuoca Ita Galfano ha ricreato a casa sua, è stato presentato il neo Consiglio direttivo che, oltre Ita Galfano come fiduciaria, annovera la vice Claudia Iacona, la segretaria Rosa Centonze e la tesoriera Mariella Filardo. Erano presenti il presidente regionale Slow Food Fabio Di Francesco e il presidente regionale dell’Ordine dei biologi, Alessandro Pitruzzella. Il presidente dell’Archeoclub “Emi Selinos” Giovanni Miceli ha illustrato un tavolo imbandito di cibi degli antichi selinuntini, narrando delle antiche abitudini alimentari e la descrizione storica dei cibi. A ricordare lo scomparso Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è stato Franco Messina. Tra i partecipanti anche l’assessore Rosalia Ventimiglia e Serafina Di Rosa, fiduciaria della neo condotta a Mazara del Vallo.