Dopo la tragedia che si è consumata durante la recente Cronoscalata Monterice, in cui sono morti due giovani di Belmonte Mezzagno (Giuseppe Bisconti e Karol Greco) colpiti da un’auto che era in gara (una Peugeot 308 TCR guidata dal giovane pilota Marco Nicoletti), ora il 24° Slalom automobilistico dell’Agro Ericino, organizzato dal Kinisia Karting Club di Peppe Licata, si correrà senza pubblico. La decisione per la gara che si svolgerà domenica prossima è stata adottata dalla Commissione prefettizia. Il tratto in cui si svolgerà la competizione si sviluppa lungo la S.R.1 Immacolatella-Erice, con partenza dal km 0+600 e arrivo al km 5+900. La manifestazione si svolgerà dalle ore 7 alle 15,30.