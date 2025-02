Per Balsamo il fatto che i fasci in ghisa sono avvitati verrebbe facile sostituirli. «Il fascismo non è un’idea, è un crimine», scrive ancora il lettore. E quei fasci li definisce «l’emblema della vergogna». E se Balsamo scrive ora al sindaco Lentini non tralascia il fatto che chi c’era al governo prima di lui sarebbe potuto intervenire: «Altri, prima di lei – scrive nella nota inviata a Lentini – avrebbero potuto e dovuto già intervenire. Ma se provvede lei a farli rimuovere, non potrà che farle onore».