Giovedi 28 Novembre si è svolta nell’aula Magna dell’istituto CAT di Campobello di Mazara, la sua silloge poetica” Tessere” del prof. Rosario Atria”, insignito del titolo di “Accademico di Sicilia

Dopo il saluto del vice sindaco Antonella Moceri la professoressa Vincenza Leggio ha espresso evidenziato i nuclei tematici della silloge, con la lettura di alcuni testi da parte dei ragazzi.

I ragazzi hanno dialogato con il docente formulando domande e curiosità in merito al concetto di poesia. “Essa si contraddistingue rispetto alla prosa, ha dichiarato il prof Atria, per lo stile molto personale che coniuga l’intimità del suo “sentire” con la realtà, l’attualità del mondo a lui esterno.

La presentazione si è conclusa con la citazione dello scrittore Italo Calvino: La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere. Subito dopo la presentazione i ragazzi, guidati dal prof. Atria, si sono cimentati in un’attività laboratoriale ispirandosi al metodo Caviardage. Divisi in gruppi hanno, hanno scritto delle poesie, partendo da alcuni testi del libro, esprimendo il senso di esse con dei disegni, hanno dimostrato le loro capacità creative facendo emergere la poesia nascosta che abita in ognuno di noi.

AUTORE. Redazione