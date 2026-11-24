Dal 25 al 29 novembre l’auditorium del MAC – Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina ospita una rassegna cinematografica nell’ambito di “Silenzi d’artista: musica, cinema e arte contemporanea”, parte del programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Cinque giornate e dodici proiezioni, tutte a ingresso gratuito, attraversano le vite, le opere e i processi creativi di alcuni protagonisti dell’arte contemporanea, accostando documentari, cinema biografico e film in cui l’immagine diventa essa stessa linguaggio poetico. «Pollock, Vedovamazzei, Kounellis, Toderi, Abramović, Fortuna, Kiefer, Paolini, Burri. Grandi protagonisti del panorama artistico contemporaneo raccontati attraverso documentari d’autore e ricostruzioni cinematografiche, per avvicinare un pubblico sempre più ampio all’arte di oggi. Nella rassegna, infine, due capolavori del cinema mondiale, Il colore del melograno di Parajanov e Medea di Pasolini, per ricordare che il cinema non è solo narrazione, ma anche e soprattutto un poema visivo», spiega Andrea Cusumano, direttore artistico di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Tra i film in programma: i ritratti d’artista di Alessandra Populin dedicati a Vedovamazzei, Jannis Kounellis, Grazia Toderi, Pietro Fortuna e Giulio Paolini. Accanto a questi, Pollock (2000) di Ed Harris, Marina Abramović: The Artist Is Present (2012) di Matthew Akers e Anselm (2023) di Wim Wenders esplorano tre modi diversi di portare sullo schermo una ricerca artistica. E ancora, Medea (1969) di Pier Paolo Pasolini e Il colore del melograno (1969) di Sergej Parajanov. Il percorso si chiude a Gibellina con Battiti al Cretto di Federika Ponnetti che racconta il progetto partecipativo realizzato dall’artista con la comunità di Gibellina lungo il corso dell’anno, e Alberto Burri, la vita nell’arte (2012) di Davide Gambino e Dario Guarneri, che riportano al centro il Grande Cretto e la memoria della città. L’ingresso alle proiezioni è gratuito.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE · Auditorium MAC

17.30 Vedovamazzei · regia di Alessandra Populin

19.00 Pollock (2000) · regia di Ed Harris

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE · Auditorium MAC

17.30 Jannis Kounellis · regia di Alessandra Populin

19.00 Medea (1969) · regia di Pier Paolo Pasolini

VENERDÌ 27 NOVEMBRE · Auditorium MAC

17.30 Grazia Toderi · regia di Alessandra Populin

19.00 Marina Abramović: The Artist Is Present (2012) · regia di Matthew Akers

SABATO 28 NOVEMBRE · Auditorium MAC

17.30 Pietro Fortuna · regia di Alessandra Populin

19.00 Il colore del melograno (1969) · regia di Sergej Parajanov

21.00 Anselm (2023) · regia di Wim Wenders

DOMENICA 29 NOVEMBRE · Auditorium MAC

16.00 Battiti al Cretto (2026), cortometraggio · regia di Federika Ponnetti

17.30 Giulio Paolini · regia di Alessandra Populin