Nel mese di maggio ritorna il Torneo della Legalità, importante manifestazione sportiva organizzata dalla AS Civitas di Castelvetrano. Nelle precedenti dodici edizioni, hanno preso parte all’iniziativa numerosi artisti di fama nazionale, esponenti delle Forze dell’Ordine e magistrati. Il figlio del Paolo Borsellino ha partecipato a diverse edizioni ed è stato proprio suo figlio, nipote del giudice ucciso dalla mafia, a toccare la palla per il calcio d’inizio del torneo. Un evento che ha sempre promosso la cultura della legalità tra i più giovani. In questi giorni è stato siglato un gemellaggio tra la Civitas e l’associazione “A Nome Loro” che promuove il concerto a Selinunte, musiche e voci per le vittime di mafia.

“Oggi più che mai è fondamentale stare insieme e condividere buone pratiche, mostrare la bellezza dei nostri luoghi e delle nostre genti, ricordare chi ha combattuto le mafie e che oggi non c’è più, ascoltare le parole di chi si batte ancora oggi contro l’illegalità e la corruzione, ascoltare i giovani che sono fonte di ispirazione per tutti” queste le parole di Sade Mangiaracina, presidente di “A Nome Loro”. “Per questo motivo – ha aggiunto Mangiaracina – per noi è un onore collaborare con il gruppo presieduto da Vincenzo Caldarera. Abbiamo un bisogno enorme di unità e quello che ammiro negli associati della AS Civitas è l’aver lavorato sempre per mettere insieme le forze migliori per un unico ideale. Insieme ai giovani delle scuole di Castelvetrano, ai musicisti, cantanti di A Nome Loro, tutti insieme parteciperemo al Torneo della Legalità, per ribadire l’impegno, la coerenza, la forza e l’amore verso la nostra città”

AUTORE. Redazione