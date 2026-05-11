Sicurezza stradale, decoro urbano e gestione trasparente dei beni comuni. Questi i temi al centro delle due interrogazioni consiliari depositate dalla consigliera comunale del Partito Democratico, Monica Di Bella. Un atto ispettivo necessario per fare chiarezza su criticità che pesano quotidianamente sulla vita dei cittadini e sul futuro dei giovani castelvetranesi. Per la Di Bella serve «un piano integrato e non interventi frammentari». La prima interrogazione punta i riflettori sulle condizioni disastrose del manto stradale di numerose vie cittadine. Da via Campobello a via Marinella, passando per via Seggio e via Partanna, la viabilità è compromessa da buche profonde, cedimenti e segnaletica insufficiente, che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

«Nonostante gli annunci fatti dall’Amministrazione a gennaio 2026 circa un tavolo tecnico e un piano d’azione, la situazione resta critica», dice la consigliera Di Bella. Il PD chiede di conoscere l’esito dei sopralluoghi tecnici, il cronoprogramma degli interventi e il motivo per cui la rotatoria di via Chinnici-via Leopardi risulti ancora chiusa e inutilizzata, causando gravi rallentamenti al traffico. La seconda interrogazione riguarda lo stadio “Paolo Marino”: «Vogliamo sapere se i termini della convenzione sono stati rispettati, se i canoni sono stati versati e in quali condizioni strutturali versi l’impianto dopo l’avvio del procedimento di risoluzione», dice la Di Bella.