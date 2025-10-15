Un provvedimento di divieto di accesso in pubblici esercizi e di intrattenimento è stato emesso dal questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore nei confronti di un uomo resosi responsabile di un’aggressione nel pieno centro storico di Trapani. La segnalazione è giunta alla questura di Trapani: il passante è stato descritto con pantaloncini neri, capelli corti e a torso nudo. Individuato dalle forze dell’ordine l’uomo, alla vista degli uomini in divisa, è andato in escandescenza, tentando di colpirli con una testata. L’uomo è stato così tratto in arresto. I risvolti penali del caso sono stati esaminati dalla Divisione Anticrimine, la cui istruttoria ha consentito l’emissione del provvedimento a firma del questore: per la durata di tre anni l’uomo non potrà ne accedere e ne stazionare nelle vicinanze di locali di pubblico intrattenimento.