Week-end di controlli da parte dei carabinieri a Campobello, Mazara e Salemi, a seguito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Marsala. In particolare due uomini di Mazara del Vallo sono stati fermati per un controllo stradale alla guida dei rispettivi veicoli e sono risultati positivi all’alcoltest e un uomo di Campobello di Mazara è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, un punteruolo, un tonfa telescopico, circa due grammi di crack e una dose di marijuana. Tutto è stato posto sotto sequestro. Durante i controlli sono state identificate 54 persone, controllati 23 veicoli, contestate 4 violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di due patenti di guida e controllati 22 soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.