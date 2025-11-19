I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nelle scorse settimane, in affiancamento ai normali servizi perlustrativi, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree della Provincia ove maggiormente è avvertita l’esigenza di sicurezza e ove si sono registrati episodi di illegalità.

I servizi svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e condotti dalle Compagnie del Comando Provinciale hanno consentito di: – deferire all’Autorità giudiziaria n. 36 persone, di cui: nr. 7 per guida in stato di ebrezza alcolica; n. 1 per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti; n. 3 per guida senza patente; n.6 per inosservanza a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; n.1 per ricettazione; n. 4 per porto di armi od oggetti atti ad offendere; n.1 per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore; n.2 per furto; n. 4 per ingresso illegale nel territorio dello Stato e n.7 soggetti segnalati alla Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti; – trarre in arresto in flagranza di reato n.1 soggetto per evasione dagli arresti domiciliari;

Nel corso dei suddetti servizi, sono stati inoltre, controllati n. 30 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione, indentificate oltre 500 persone e controllati più di 250 veicoli. L’attività contravvenzionale ha consentito di elevare n. 40 sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 10.000 euro e n. 12 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro. Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, in previsione delle prossime festività natalizie sta pianificando un’ulteriore intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio.