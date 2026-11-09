Una nota al prefetto di Trapani e ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine per chiedere un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. L’ha inviata il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini dopo che, sabato scorso, si è verificata una lite tra extracomunitari nella quale due tunisini sono rimasti feriti. Il sindaco nella missiva ha chiesto particolare attenzione alle ore serali e notturne e, soprattutto, ai fine settimana. Il primo cittadino ha, altresì, dato direttive al comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino affinchè venga incentivata la presenza degli agenti nell’area pedonale del Sistema delle piazze. «L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini, ai giovani e agli operatori commerciali la possibilità di vivere e frequentare il centro storico in condizioni di sicurezza e tranquillità», ha scritto il primo cittadino sul profilo Facebook.