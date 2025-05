A mezzanotte stop alla musica (dopo solamente musica in filodiffusione) e possibilità di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per i locali di Tre Fontane anche oltre quell’orario. Sono questi gli elementi principali che saranno contenuti nell’ordinanza sindacale che già nelle prossime ore firmerà il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione. A illustrare questi particolari è stato lo stesso primo sindaco nella riunione coi gestori dei locali notturni di Tre Fontane che si è tenuta oggi pomeriggio nell’aula consiliare del Comune. L’ordinanza urgente, che avrà una durata massima di 30 giorni, si è resa necessaria dopo la rissa che è avvenuta sabato notte in via Trapani a Tre Fontane. Alcuni giovani feriti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso all’ospedale di Castelvetrano e da parte dei carabinieri sono in corso indagini per risalire agli aggressori.

Alla riunione hanno preso parte Davide Lanceri e Giuseppe Stallone (Crazy pub), Giacomo Pisciotta (Freedom), Claudio Lanfranca (Insonnia) e Giuseppe Barbera, titolare di un punto vendita panini nei pressi di via Trapani, presente anche Mario Bornice, responsabile Sicilia della Silb Fipe, i carabinieri della locale stazione di Campobello, gli assessori Giovanni Palermo e Biagio Stallone e il presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano. Durante la riunione si è discusso della questione sicurezza per la frazione. I gestori dei locali hanno ribadito l’esigenza di avere maggiori controlli nelle strade della frazione. Da parte del Comune è stata ribadita la difficoltà del numero esiguo di agenti di Polizia municipale e del non poter garantire straordinari. Dalla riunione è, comunque, emersa la volontà di collaborazione tra Comune e gestori, con la speranza che presto si torni alla normalità come già fatto negli anni passati per situazioni simili.

AUTORE. Redazione