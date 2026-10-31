Vincenzo Lo Castro, 30 anni, di Salemi, business developer di “Stramondo srl”, è il nuovo presidente del gruppo giovani imprenditori di Sicindustria Trapani. Lo ha eletto l’assemblea del gruppo, che ha rinnovato anche il Consiglio direttivo per il prossimo quadriennio. Ad affiancarlo ci saranno i vicepresidenti Vito Panfalone, vicepresidente di “Riccardo Sanges & C. srl” e Pierfilippo Marchello, supervisore dei processi produttivi e logistici di “Carlo Pellegrino & C. spa”. Completano la squadra Antonio Alagna, (Giuseppe Alagna fu Antonio srl), Andrea Artusio (Caruso & Minini srl), Marco Catalano (Sarco srl) e Vincenzo Mucaria (Badia Nuova srl), presidente uscente. Produttività, innovazione e infrastrutture sono i tre assi portanti del programma di Lo Castro, che punta a rafforzare la competitività delle imprese trapanesi, con particolare attenzione alle realtà più piccole e alle filiere meno strutturate. L’obiettivo è promuovere formazione, confronto tra aziende, diffusione di buone pratiche e maggiore conoscenza degli strumenti agevolativi a sostegno degli investimenti. Spazio anche all’intelligenza artificiale, con iniziative pratiche per favorirne l’utilizzo nelle pmi, e alla logistica, con un’attenzione specifica alle infrastrutture e al ruolo strategico del porto di Trapani per lo sviluppo delle attività produttive e dei collegamenti commerciali.

Il programma prevede inoltre l’ingresso di nuove imprese e settori nell’associazione, iniziative per la formazione e il capitale umano, il rafforzamento dei rapporti con Sicindustria, Confindustria, le istituzioni e il mondo della scuola e dell’università, oltre a nuove occasioni di collaborazione tra imprenditori. “Dopo essermi formato fuori dal territorio – afferma Lo Castro – ho scelto consapevolmente di restare e investire qui. Vogliamo un Gruppo giovane non solo per età, ma per visione, metodo e capacità di incidere: un luogo di confronto concreto, utile alle imprese e vicino al territorio, che sappia ascoltare, proporre e fare rete”.