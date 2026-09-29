Cinque giorni dedicati alla scoperta della Sicilia occidentale. È questo l’obiettivo di “Buy West of Sicily” , l’educational tour promosso dal Distretto turistico Sicilia occidentale, in programma dal 3 al 7 ottobre . L’evento si rivolge agli operatori del turismo internazionale per mostrare come questa terra possa essere una destinazione attrattiva tutto l’anno , valorizzando il territorio anche nei periodi di media e bassa stagione. I ventidue buyer partecipanti provengono da Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia e Slovacchia, Stati Uniti. L’itinerario comincia sabato 3 ottobre, con l’arrivo dei buyer negli aeroporti di Trapani e Palermo e il successivo trasferimento a Trapani . La prima giornata prevede la conoscenza della città attraverso un cooking show e una cena di benvenuto nel centro storico. Nelle altre giornate i buyer visiteranno Erice, le saline di Paceco, Segesta, Custonaci, San Vito Lo Capo, Valderice, Misiliscemi, Castellammare del Golfo dove avverranno gli incontri B2B. Altre tappe saranno Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Valle del Belìce.

«Non vogliamo limitarci a raccontare quanto sia straordinaria la Sicilia occidentale, ma vogliamo farla vivere direttamente ai buyer e creare le condizioni perché queste esperienze diventino veri prodotti turistici. Abbiamo un patrimonio che non appartiene soltanto all’estate. Il tour trasforma la bellezza del territorio in opportunità concrete e gratuite per le nostre imprese, creando relazioni commerciali senza costi di trasferta. Ringrazio l’assessore regionale Elvira Amata e il commissario del Libero Consorzio Salvatore Quinci per il prezioso sostegno», ha detto Rosalia D’Alì, presidente del Distretto turistico.