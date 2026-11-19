I municipi siciliani sono coperti per l’83% da reti internet veloci, undici punti in più rispetto al 2022. Ma, una volta varcata la soglia degli uffici comunali, la spinta tecnologica si esaurisce. Appena la metà delle amministrazioni siciliane giudica adeguate le dotazioni informatiche delle proprie postazioni di lavoro, contro tre quarti degli enti nel resto d’Italia. A pesare non è solo la carenza di hardware, ma soprattutto il ritardo sul fronte del capitale umano. Solo il 68% dei dipendenti comunali siciliani possiede competenze digitali di base (in Italia si arriva all’80%) e appena il 70% degli enti ha avviato percorsi di formazione, ben lontano dall’85% nazionale e dal 91% di regioni apripista come l’Emilia-Romagna. È questa la fotografia che è emersa dall’ultimo studio della Fondazione di Partecipazione Innovation Island Ets, presentato nel cuore dell’Innovation Week tra Catania e Palermo.

Incrociando tre autorevoli rilevazioni nazionali — la “Mappa dei Comuni digitali 2026” dell’ANCI, l’indagine “Idal” della Banca d’Italia e la ricerca di FPA presentata a Forum Pa 2026 — il verdetto è netto: le infrastrutture ci sono, ma manca chi le sappia far funzionare. A pagare il conto di questa arretratezza organizzativa sono i cittadini. Secondo i dati Anci — a cui ha aderito quasi la metà dei municipi dell’Isola, 186 su 391 — nei Comuni siciliani la media dei servizi gestibili interamente online (su sette categorie chiave) si ferma a un timido 1,6, contro il 2,4 italiano e il 3 di Veneto ed Emilia-Romagna. Un ritardo che non risparmia nemmeno le grandi città: nella classifica FPA sulla maturità digitale, solo tre capoluoghi siciliani su nove — Palermo, Messina e Siracusa — riescono ad agganciare la fascia più alta (il 33,3%), mentre la media nazionale raggiunge il 65,5%.

Il quadro nazionale mostra che la trasformazione è possibile: il 77% dei Comuni italiani offre ormai almeno un servizio digitale e l’apertura verso tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, IoT e big data è schizzata dal 5% del 2022 al 48% del 2025. Per la Sicilia, dunque, la partita non si gioca più sulla posa dei cavi, ma sulla capacità di modernizzare la macchina amministrativa. È proprio su questo terreno che punta a incidere la Fondazione Innovation Island, lavorando per creare un ponte tra università, centri di ricerca, startup e piccoli Comuni. Un percorso di confronto che culminerà domani, venerdì 20 novembre, all’Ecomuseo del Mare di Palermo con la consegna del Premio Innovation Island.