Tragedia sfiorata nel giorno di Ferragosto a Marinella di Selinunte. Poco dopo le 19:00, un pedalò si è ribaltato mentre si trovava nei pressi della spiaggetta “del partannese” poco distante dallo Scalo di Bruca. Nonostante le condizioni del mare fossero molto buone, il natante che trasportava quattro adulti e una bambina avrebbe imbarcava acqua fino a ribaltarsi. Nell’incidente una delle persone che si trovava sull’imbarcazione è rimasta ferita. Alcuni bagnanti hanno chiesto l’intervento di un ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. “Per fortuna – racconta Aldo Di Pasquale – grazie al tempestivo intervento dei bagnanti, le persone coinvolte nell’incidente sono state tratte in salvo e stanno bene. Rimane un grande grande spavento per quanto accaduto”