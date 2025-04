Prosegue il ciclo di incontri formativi del corso “Educare alle Relazioni” con un nuovo appuntamento di grande spessore culturale. Mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 17:30, presso la Chiesa di San Domenico a Castelvetrano, si terrà la presentazione del libro “Giuda. La storia vera” di Salvatore Panzarella.

L’incontro fa seguito al primo appuntamento del corso, che ha visto protagonista Don Samuele Pinna con la presentazione del volume “Chi si aiuta, Dio l’aiuta”, aprendo un percorso di riflessione condivisa sul valore delle relazioni umane, della spiritualità e della responsabilità personale, attraverso la parola e il confronto diretto con autori contemporanei.

L’iniziativa è promossa dalla UCIIM – Sezione di Castelvetrano, in collaborazione con la Sezione di Campobello di Mazara, con la Società Dante Alighieri – Castelvetrano e con l’AIFO Castelvetrano, e si svolge con il patrocinio dell’Arcipretura di Castelvetrano.

Il libro di Panzarella rappresenta una proposta di lettura intensa e documentata della figura di Giuda Iscariota, affrontata non come semplice simbolo del tradimento, ma come persona storica e spirituale complessa, capace di suscitare interrogativi profondi sul libero arbitrio, sul senso della colpa e sul significato del perdono. Attraverso un dialogo tra narrazione e riflessione teologica, l’autore accompagna il lettore verso una comprensione più sfumata e umana di una figura spesso condannata senza appello.

Dopo i saluti istituzionali dell’Avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano, e di S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, l’incontro sarà introdotto e coordinato da Anna Maria Agate, presidente della UCIIM Castelvetrano. Il confronto con l’autore sarà arricchito dagli interventi di Don Giuseppe I. Undari, Arciprete di Castelvetrano, e di Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano. Parteciperanno anche Maria Indelicato, presidente della UCIIM di Campobello di Mazara, e Caterina Barresi, presidente dell’AIFO Castelvetrano.

A impreziosire la serata saranno le performance musicali di Beatrice Barresi e Nicolò Ancona, che offriranno momenti di riflessione e bellezza artistica in armonia con i contenuti del libro.

L’evento, rivolto alla cittadinanza intera, si inserisce in un percorso formativo riconosciuto per docenti, educatori e aspiranti all’insegnamento (la UCIIM è ente qualificato dal MIM), prefiggendosi di promuovere una riflessione pedagogica e relazionale profonda, attraverso il confronto con la letteratura e il pensiero teologico.

