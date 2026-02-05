Sabato 7 febbraio alle ore 17:00, al Teatro Selinus di Castelvetrano, sarà presentato il volume di Francesco S. Calcara, Aurelio Giardina e Vincenzo Napoli, “Don Carlo D’Aragona e Tagliavia un principe per la storia”. L’iniziativa è promossa dalla Casa Editrice Lithos, aderente al Patto della Lettura del Comune di Castelvetrano. Si svolge in collaborazione con le realtà culturali del territorio e con Trame Letterarie, nell’ambito delle attività sostenute dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) che qualificano Castelvetrano come Città che legge.

A dialogare con gli autori sarà Maurizio Vesco architetto, archivista MiC Palermo, con il coordinamento di Giuseppe L. Bonanno. Un appuntamento che valorizza la ricerca storica e la promozione della lettura, offrendo un’occasione di approfondimento autentico.