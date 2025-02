Si rinnova l’appuntamento in occasione di San Giuseppe. Il gruppo “tradizioni nel cuore” di Castelvetrano ha allestito con fede e devozione il tradizionale altare nei locali di via Fiume angolo via A. Gramsci. “Il nostro intento – dichiara il direttore artistico, Rosario Curiale – è quello di trasmettere e mantenere vive le tradizioni belicine, affinché le memorie del nostro patrimonio artistico e culturale non vadano perdute. Siamo lieti di invitare tutti all’inaugurazione e benedizione dell’ altare di San Giuseppe che si terrà Domenica 2 Marzo alle ore 15:45”. L’altare sarà aperto alle visite tutti i giorni mattina dalle 10:00 alle 13:00 pomeriggio dalle 16:30 alle 20:00 fino al 23 Marzo, segue locandina con un programma dettagliato.

AUTORE. Redazione