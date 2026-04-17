La polizia di Trapani e Mazara del Vallo ha scoperto che un uomo di 49 anni di Mazara del Vallo condannato in via definitiva a 26 anni, nel 2011, per traffico internazionale di droga e ai domiciliari perchè dichiarato dall’Inps di Trapani invalido al 100 % per una paraparesi: aveva finto la malattia e si allontanava da casa per comprare la droga. Il mazarese è stato denunciato per evasione ed è tornato in carcere. L’uomo aveva dichiarato di essere impossibilitato a camminare senza l’aiuto di una sedia a rotelle e di non poter svolgere gli atti quotidiani della vita, e, oltre ad essere stato dichiarato incompatibile con il regime detentivo carcerario, ha riscosso una pensione con indennità di accompagnamento. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti hanno dimostrato che il 49enne, era tutt’altro che paralizzato ed era in grado di alzarsi autonomamente, percorrere rampe di scale con agilità e, in un’occasione, guidare l’auto. Gli investigatori hanno documentato ben 11 evasioni dell’indagato che, senza preavviso alla polizia e senza alcun giustificato motivo, era solito andare in una “casa di spaccio” per l’acquisto di sostanze stupefacenti.