È mancato all’affetto dei suoi cari, Giancarlo Lanzoni, di anni 88. Fondatore dell’azienda “Lanzoni & Mandina” leader dal 1965 nella progettazione, lavorazione e distribuzione delle materie plastiche. Innamorato della Sicilia e di Castelvetrano, Lanzoni aveva lasciato Milano per proseguire qui la sua attività commerciale, costruendo legami profondi con la comunità belicina. La celebrazione delle esequie è fissata per martedì 12 agosto alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Giovanni in Castelvetrano. La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.