Per motivi «strettamente personali» si è dimesso oggi l’assessore Antonio Barresi. In Giunta sin dall’elezione del neo sindaco Giovanni Lentini, Barresi, direttore amministrativo della Corte di giustizia tributaria di Palermo, si è occupato di affari istituzionali, patrimonio, locazioni attive e passive, ufficio contenzioso, servizi informatici, programmazione finanziaria, partecipate e controlli, economato, gestione risorse umane, entrate tributarie. «La dedizione, passione e competenza dell’assessore Barresi hanno contributo in modo significativo al lavoro svolto dalla nostra amministrazione, e per questo gli sarò sempre grato», ha commentato il sindaco Giovanni Lentini sul suo profilo Facebook. E Lentini aggiunge: «Barresi continuerà a collaborare con noi, portando avanti le sue idee per la città e il lavoro che abbiamo intrapreso insieme. La sua esperienza e visione restano un valore importante per il nostro progetto di crescita e sviluppo».

AUTORE. Redazione